Защитник "Карабаха" получил памятную футболку в честь юбилея

Защитник "Карабаха" Кевин Медина был отмечен памятной футболкой в честь достижения отметки в 200 матчей за команду.

Как сообщает İdman.Biz, юбилейной для колумбийского футболиста стала игра 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Нефтчи" (5:1).

Всего в составе агдамского клуба Медина провел 200 встреч и отметился шесть забитыми мячами. В чемпионате на его счету 117 матчей и три гола, в еврокубках - 69 игр и три мяча, а в Кубке страны он сыграл 14 раз.

Таким образом, защитник продолжает оставаться важной частью "Карабаха" и одним из ключевых игроков обороны команды.