Бердыев объяснил поражение "Туран Товуз" от "Карабаха"

Главный тренер "Туран Товуз" Курбан Бердыев прокомментировал поражение от "Карабаха" в матче 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что упущенные голевые моменты его команды были связаны с волнением футболистов.

"Мы провели тяжелый матч против "Карабаха". Долгое время на поле ощущалось преимущество соперника. Пропущенные во втором тайме мячи стали главной причиной поражения. В команде чувствовалось волнение, с этим связаны и нереализованные моменты. Если бы мы использовали свои шансы, счет мог быть другим", - заявил Бердыев.

Отметим, что встреча завершилась победой "Карабаха" со счетом 2:1.