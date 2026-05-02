Серия А: "Интер" почти чемпион, "Комо" и "Рома" преследуют "Ювентус" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В итальянской Серии А проходит 35-й тур, который может стать решающим сразу для нескольких зон таблицы.

Как передает İdman.Biz, "Интер" лидирует с 79 очками и опережает "Наполи" на десять баллов.

Миланцы могут оформить 21-й чемпионский титул уже в этом туре, если обыграют "Парму", а при осечках конкурентов - даже до своего матча. Ниже продолжается борьба за Лигу чемпионов: "Наполи", "Милан" и "Ювентус" занимают места со второго по четвертое, но туринцев активно преследуют не только "Комо", но и "Рома" - у обеих команд по 61 очку, то есть они отстают от "Ювентуса" на три балла.

"Комо" – "Наполи"

Центральным матчем тура станет встреча "Комо" - "Наполи". Команда Сеска Фабрегаса стала одним из главных открытий сезона и подходит к игре на пятом месте. У "Комо" 61 очко после 34 матчей, и победа над вторым клубом таблицы может резко усилить его позиции в борьбе за Лигу чемпионов. В прошлом туре команда обыграла "Дженоа" на выезде - 2:0, а Нико Пас, несмотря на неприятное столкновение головой в той игре, ожидается в составе.

"Наполи" идет вторым с 69 очками и после победы над "Кремонезе" - 4:0 должен удержать темп, чтобы не дать "Интеру" досрочно закрыть чемпионскую гонку. В первом круге Серии А "Наполи" и "Комо" сыграли 0:0, а в Кубке Италии их встреча завершилась со счетом 1:1. Поэтому для неаполитанцев это не только матч за второе место и Лигу чемпионов, но и шанс ответить сопернику, который уже доставил им проблемы в этом сезоне.

"Ювентус" – "Верона"

Не менее важным будет матч "Ювентус" - "Верона". Туринцы идут четвертыми с 64 очками и не имеют права на осечку, потому что "Комо" и "Рома" находятся всего в трех очках позади. Команда Лучано Спаллетти подошла к концовке сезона в хорошей форме: после нулевой ничьей с "Миланом" "Ювентус" продлил серию без поражений и продолжает делать ставку на надежность в обороне. В первом круге "Верона" и "Ювентус" сыграли 1:1.

Для "Вероны" матч в Турине имеет уже почти отчаянное значение. Команда идет 19-й, имеет 19 очков и остается в зоне вылета.

По данным предматчевых отчетов, у "Ювентуса" вне игры Хуан Кабаль и Аркадиуш Милик, тогда как Душан Влахович и Кенан Йылдыз должны быть готовы к матчу. У "Вероны" проблемы серьезнее: среди потерь называются Сuat Сердар, Армель Белла-Котчап, Даниэль Ойегоке, Шейх Ньяссе и дисквалифицированный Николас Валентини.

Расписание 35-го тура Серии А

1 мая

"Пиза" - "Лечче" - 1:2

2 мая

"Удинезе" - "Торино"

"Комо" - "Наполи"

"Аталанта" - "Дженоа"

3 мая

"Болонья" - "Кальяри"

"Сассуоло" - "Милан"

"Ювентус" - "Верона"

"Интер" - "Парма"

4 мая

"Кремонезе" - "Лацио"

"Рома" - "Фиорентина"

Турнирная таблица

1. "Интер" - 79

2. "Наполи" - 69

3. "Милан" - 67

4. "Ювентус" - 64

5. "Комо" - 61

6. "Рома" - 61

7. "Аталанта" - 54

8. "Лацио" - 48

9. "Болонья" - 48

10. "Сассуоло" - 46

11. "Удинезе" - 44

12. "Парма" - 42

13. "Торино" - 41

14. "Дженоа" - 39

15. "Фиорентина" - 37

16. "Кальяри" - 36

17. "Лечче" - 32

18. "Кремонезе" - 28

19. "Верона" - 19

20. "Пиза" – 18