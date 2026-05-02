Серия А: "Интер" почти чемпион, "Комо" и "Рома" преследуют "Ювентус" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В итальянской Серии А проходит 35-й тур, который может стать решающим сразу для нескольких зон таблицы.
Как передает İdman.Biz, "Интер" лидирует с 79 очками и опережает "Наполи" на десять баллов.
Миланцы могут оформить 21-й чемпионский титул уже в этом туре, если обыграют "Парму", а при осечках конкурентов - даже до своего матча. Ниже продолжается борьба за Лигу чемпионов: "Наполи", "Милан" и "Ювентус" занимают места со второго по четвертое, но туринцев активно преследуют не только "Комо", но и "Рома" - у обеих команд по 61 очку, то есть они отстают от "Ювентуса" на три балла.
"Комо" – "Наполи"
Центральным матчем тура станет встреча "Комо" - "Наполи". Команда Сеска Фабрегаса стала одним из главных открытий сезона и подходит к игре на пятом месте. У "Комо" 61 очко после 34 матчей, и победа над вторым клубом таблицы может резко усилить его позиции в борьбе за Лигу чемпионов. В прошлом туре команда обыграла "Дженоа" на выезде - 2:0, а Нико Пас, несмотря на неприятное столкновение головой в той игре, ожидается в составе.
"Наполи" идет вторым с 69 очками и после победы над "Кремонезе" - 4:0 должен удержать темп, чтобы не дать "Интеру" досрочно закрыть чемпионскую гонку. В первом круге Серии А "Наполи" и "Комо" сыграли 0:0, а в Кубке Италии их встреча завершилась со счетом 1:1. Поэтому для неаполитанцев это не только матч за второе место и Лигу чемпионов, но и шанс ответить сопернику, который уже доставил им проблемы в этом сезоне.
"Ювентус" – "Верона"
Не менее важным будет матч "Ювентус" - "Верона". Туринцы идут четвертыми с 64 очками и не имеют права на осечку, потому что "Комо" и "Рома" находятся всего в трех очках позади. Команда Лучано Спаллетти подошла к концовке сезона в хорошей форме: после нулевой ничьей с "Миланом" "Ювентус" продлил серию без поражений и продолжает делать ставку на надежность в обороне. В первом круге "Верона" и "Ювентус" сыграли 1:1.
Для "Вероны" матч в Турине имеет уже почти отчаянное значение. Команда идет 19-й, имеет 19 очков и остается в зоне вылета.
По данным предматчевых отчетов, у "Ювентуса" вне игры Хуан Кабаль и Аркадиуш Милик, тогда как Душан Влахович и Кенан Йылдыз должны быть готовы к матчу. У "Вероны" проблемы серьезнее: среди потерь называются Сuat Сердар, Армель Белла-Котчап, Даниэль Ойегоке, Шейх Ньяссе и дисквалифицированный Николас Валентини.
Расписание 35-го тура Серии А
1 мая
"Пиза" - "Лечче" - 1:2
2 мая
"Удинезе" - "Торино"
"Комо" - "Наполи"
"Аталанта" - "Дженоа"
3 мая
"Болонья" - "Кальяри"
"Сассуоло" - "Милан"
"Ювентус" - "Верона"
"Интер" - "Парма"
4 мая
"Кремонезе" - "Лацио"
"Рома" - "Фиорентина"
Турнирная таблица
1. "Интер" - 79
2. "Наполи" - 69
3. "Милан" - 67
4. "Ювентус" - 64
5. "Комо" - 61
6. "Рома" - 61
7. "Аталанта" - 54
8. "Лацио" - 48
9. "Болонья" - 48
10. "Сассуоло" - 46
11. "Удинезе" - 44
12. "Парма" - 42
13. "Торино" - 41
14. "Дженоа" - 39
15. "Фиорентина" - 37
16. "Кальяри" - 36
17. "Лечче" - 32
18. "Кремонезе" - 28
19. "Верона" - 19
20. "Пиза" – 18