2 Мая 2026
Артета назвал матч "ПСЖ" - "Бавария" одним из лучших

2 Мая 2026 16:45
Артета назвал матч "ПСЖ" - "Бавария" одним из лучших

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высоко оценил матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией".

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист назвал эту встречу одной из лучших игр, которые он видел за свою карьеру. По словам Артеты, уровень интенсивности, темпа и динамики на поле произвел на него сильное впечатление.

Тренер "Арсенала" отметил, что такая скорость игры не стала случайностью. Он связал качество матча с физическим состоянием футболистов, их свежестью и объемом игрового времени, который они получили перед встречей.

Артета подчеркнул, что при таком уровне готовности игроков подобная производительность выглядит закономерной, но сама планка матча все равно остается исключительной.

İdman.Biz
Новости по теме

Кобби Майну допустил, что проведет всю карьеру в "Манчестер Юнайтед"
17:28
Мировой футбол

Кобби Майну допустил, что проведет всю карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник заявил о привязанности к родному клубу

Серия А: "Интер" почти чемпион, "Комо" и "Рома" преследуют "Ювентус" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:01
Мировой футбол

Серия А: "Интер" почти чемпион, "Комо" и "Рома" преследуют "Ювентус" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Главная интрига тура - сможет ли "Комо" приблизиться к четверке, а "Наполи" сохранить шансы отсрочить чемпионство "Интера"

Тренер "Арсенала" оценил универсальность Деклана Райса
15:41
Мировой футбол

Тренер "Арсенала" оценил универсальность Деклана Райса

Микель Артета высказался о роли полузащитника перед матчем с "Фулхэмом"

Ла Лига: "Барселона" в шаге от титула, "Атлетико" ждет проверка в Валенсии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:23
Мировой футбол

Ла Лига: "Барселона" в шаге от титула, "Атлетико" ждет проверка в Валенсии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Каталонцы могут оформить чемпионство уже в 34-м туре, а мадридцы рискуют осложнить себе борьбу за место в Лиге чемпионов

"Барселона" может снова переехать на "Монжуик"
13:43
Мировой футбол

"Барселона" может снова переехать на "Монжуик"

Клуб готовит запасной вариант на время установки крыши на "Камп Ноу"

Халк покинет "Атлетико Минейро"
13:24
Мировой футбол

Халк покинет "Атлетико Минейро"

Форварду устроят церемонию прощания перед матчем с "Ботафого"

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов
29 Апреля 23:46
Мировой футбол

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Игра "ПСЖ" - "Бавария" попала лишь в топ-25
Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
30 Апреля 00:59
Мировой футбол

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команды обменялись голами с пенальти в Мадриде