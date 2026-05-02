Артета назвал матч "ПСЖ" - "Бавария" одним из лучших

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высоко оценил матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией".

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист назвал эту встречу одной из лучших игр, которые он видел за свою карьеру. По словам Артеты, уровень интенсивности, темпа и динамики на поле произвел на него сильное впечатление.

Тренер "Арсенала" отметил, что такая скорость игры не стала случайностью. Он связал качество матча с физическим состоянием футболистов, их свежестью и объемом игрового времени, который они получили перед встречей.

Артета подчеркнул, что при таком уровне готовности игроков подобная производительность выглядит закономерной, но сама планка матча все равно остается исключительной.