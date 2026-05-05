Мать Махира Эмрели высказалась о его положении в "Кайзерслаутерне"

5 Мая 2026 13:51
Мать футболиста сборной Азербайджана Махира Эмрели Эльнура Эмрели высказалась о ситуации нападающего в немецком "Кайзерслаутерне" и его ограниченной игровой практике.

"Мы связываем то, что Махир получает мало шансов в "Кайзерслаутерне", с личными отношениями с главным тренером. У Махира нет личной проблемы с Торстеном Либеркнехтом, но видно, что у тренера есть проблема с Махиром. Потому что в матчах ему не дают достаточно шансов. Причину мы не знаем", - сказала Эльнура Эмрели в интервью Азертадж.

По ее словам, сам футболист сейчас сосредоточен на выступлении за нынешний клуб и не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, поскольку его контракт остается в силе.

"Так как контракт продолжается, он не рассматривает предложения от других клубов. Это связано с его характером. В какой команде он находится, туда и направляет все внимание. Сезон еще продолжается. Если нет реального предложения, мы даже не сообщаем Махиру об этом", - отметила Эльнура Эмрели.

Отметим, что Махир Эмрели перешел в "Кайзерслаутерн" из "Нюрнберга" в начале прошлого сезона. Нападающий сборной Азербайджана подписал с клубом второй Бундеслиги трехлетний контракт.

