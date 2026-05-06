6 Мая 2026
RU

Борис Хетагуров: "В создании книги большую роль сыграли футбольные ветераны"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Мая 2026 13:05
33
Борис Хетагуров: "В создании книги большую роль сыграли футбольные ветераны"

Заслуженный врач Азербайджана Борис Хетагуров рассказал о процессе создания книги "50 лет в футболе" на ее презентации в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, автор отметил вклад футбольных ветеранов и поддержку со стороны Министерства молодежи и спорта.

Борис Хетагуров заявил: "Долгое время хотел написать книгу о своей деятельности. Решил поделиться воспоминаниями. Все материалы были собраны заранее. Вместе с моим другом Фаигом Гасановым мы приняли решение издать книгу. Когда обратились к министру молодежи и спорта Фариду Гаибову, сразу получили поддержку. Спасибо за это. Это стало возможным благодаря вам".

Он добавил, что книга издана на двух языках, чтобы охватить более широкую аудиторию.

"В создании книги большую роль сыграли футбольные ветераны. Они помогли собрать и систематизировать воспоминания", - подчеркнул Борис Хетагуров.

Отметим, что книга "50 лет в футболе" посвящена профессиональному пути автора и его работе в азербайджанском футболе.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В АФФА внедрили новую аналитическую систему
14:25
Азербайджанский футбол

В АФФА внедрили новую аналитическую систему - ФОТО

Платформа Eyeball позволит полностью анализировать матчи и отслеживать игроков

Сборная Азербайджана по мини-футболу выиграла "Лигу наций" - ФОТО
5 Мая 19:48
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу выиграла "Лигу наций" - ФОТО

По итогам турнира игроки азербайджанской команды также удостоились индивидуальных наград
Матчи женской сборной Азербайджана U16 покажут на FIFA+ TV
5 Мая 16:06
Азербайджанский футбол

Матчи женской сборной Азербайджана U16 покажут на FIFA+ TV

Игры команды на турнире УЕФА в Баку будут доступны в прямом эфире

Мать Махира Эмрели высказалась о его положении в "Кайзерслаутерне"
5 Мая 13:51
Азербайджанский футбол

Мать Махира Эмрели высказалась о его положении в "Кайзерслаутерне"

Эльнару Эмрели заявила о проблемах сына с тренером

В Мингячевире 20-летний студент умер во время игры в футбол
5 Мая 10:46
Азербайджанский футбол

В Мингячевире 20-летний студент умер во время игры в футбол

Гасан Абдулла был второкурсником Мингячевирского государственного университета

Гурбан Гурбанов: "Если Жуниньо вернется, я не скажу ему нет"
4 Мая 23:08
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Если Жуниньо вернется, я не скажу ему нет"

Тренер "Карабаха" подвел итоги матча и оценил уровень лиги

Самое читаемое

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет
Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован
3 Мая 21:08
Мировой футбол

Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован

Фергюсон находился на "Олд Траффорд", когда ему стало плохо