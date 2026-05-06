Борис Хетагуров: "В создании книги большую роль сыграли футбольные ветераны"

Заслуженный врач Азербайджана Борис Хетагуров рассказал о процессе создания книги "50 лет в футболе" на ее презентации в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, автор отметил вклад футбольных ветеранов и поддержку со стороны Министерства молодежи и спорта.

Борис Хетагуров заявил: "Долгое время хотел написать книгу о своей деятельности. Решил поделиться воспоминаниями. Все материалы были собраны заранее. Вместе с моим другом Фаигом Гасановым мы приняли решение издать книгу. Когда обратились к министру молодежи и спорта Фариду Гаибову, сразу получили поддержку. Спасибо за это. Это стало возможным благодаря вам".

Он добавил, что книга издана на двух языках, чтобы охватить более широкую аудиторию.

"В создании книги большую роль сыграли футбольные ветераны. Они помогли собрать и систематизировать воспоминания", - подчеркнул Борис Хетагуров.

Отметим, что книга "50 лет в футболе" посвящена профессиональному пути автора и его работе в азербайджанском футболе.