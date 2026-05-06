"Шафа" отложил чемпионство, "Сабаил" сократил отставание

6 Мая 2026 19:20
В Первой лиге Азербайджана по футболу состоялись матчи второго игрового дня 25-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, лидер чемпионата "Шафа" не сумел досрочно оформить чемпионство и путевку в Мисли Премьер-лигу. Для этого команде была необходима победа в гостевом матче против "Дифаи", однако встреча завершилась без забитых мячей - 0:0.

Главный преследователь лидера "Сабаил" уверенно обыграл на выезде "Загаталу" со счетом 3:0 и сократил отставание в турнирной таблице до пяти очков.

Еще один матч дня между "Шималом" и МОИК завершился вничью - 1:1.

После 25 туров положение команд выглядит следующим образом: "Шафа" - 54 очка, "Сабаил" - 49, "АСТА Мингячевир" - 45, "Баку Спортинг" - 42, "Шахдаг-Гусар" - 41, МОИК - 30, "Загатала" - 25, "Джабраил" - 24, "Шимал" - 17, "Дифаи" - 15.

Тур завершится завтра.

