В АФФА внедрили новую аналитическую систему - ФОТО

В АФФА внедрили новую аналитическую систему

6 Мая 2026 14:25
В АФФА внедрили новую аналитическую систему

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) начала внедрение аналитической платформы Eyeball для обработки и анализа матчей на разных уровнях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, система уже охватывает юношеские лиги U15, U16, U17, U19, Лигу дублеров, а также женские соревнования U16 и Высшую лигу.

Платформа позволяет автоматически обрабатывать загруженные матчи и формировать детальную статистику и аналитические данные в короткие сроки. Пользователи могут просматривать полные видеозаписи игр, выделять отдельные эпизоды, применять фильтры и анализировать ключевые моменты.

В АФФА отметили: "На следующем этапе к системе будут подключены региональные клубы. Также со следующего сезона все клубы будут самостоятельно записывать свои домашние матчи и загружать их на платформу. Показатели и видеоматериалы футболистов смогут отслеживать скауты зарубежных клубов. Это создаст дополнительные возможности для выхода наших игроков на международный уровень.

Также планируется полная адаптация платформы на азербайджанский язык, что упростит ее использование для местных специалистов.

Кроме того, еженедельно на базе системы будет формироваться символическая сборная по всем возрастным категориям.

Отметим, что на начальном этапе проект реализуется среди клубов Баку и Абшеронского района с последующим расширением на регионы.

