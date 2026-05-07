Мамедов обслужит игру "Карабаха", Гурбанов назначен на матч "Нефтчи"

Стали известны назначения арбитров на матчи 31-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AФФА, матч между "Габалой" и "Карабахом" доверено обслуживать Ингилабу Мамедову. Встреча пройдет 9 мая на Городском стадионе Габалы.

Главным арбитром матча "Нефтчи" - "Шамахы", который состоится 10 мая на стадионе "Палмс Спортс Арена", назначен Турал Гурбанов.

Полный список назначений на тур выглядит следующим образом:

8 мая

"Имишли" - "Зиря"

Главный судья: Камранбей Рагимов

"Сабах" - "Кяпаз"

Главный судья: Эльвин Байрамов

9 мая

"Габала" - "Карабах"

Главный судья: Ингилаб Мамедов

"Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван"

Главный судья: Реван Гамзазаде

10 мая

"Туран-Товуз" - "Карван-Евлах"

Главный судья: Акпер Ахмедов

"Нефтчи" - "Шамахы"

Главный судья: Турал Гурбанов