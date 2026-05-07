Мамедов обслужит игру "Карабаха", Гурбанов назначен на матч "Нефтчи"

Стали известны назначения арбитров на матчи 31-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AФФА, матч между "Габалой" и "Карабахом" доверено обслуживать Ингилабу Мамедову. Встреча пройдет 9 мая на Городском стадионе Габалы.
Главным арбитром матча "Нефтчи" - "Шамахы", который состоится 10 мая на стадионе "Палмс Спортс Арена", назначен Турал Гурбанов.
Полный список назначений на тур выглядит следующим образом:
8 мая
"Имишли" - "Зиря"
Главный судья: Камранбей Рагимов
"Сабах" - "Кяпаз"
Главный судья: Эльвин Байрамов
9 мая
"Габала" - "Карабах"
Главный судья: Ингилаб Мамедов
"Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван"
Главный судья: Реван Гамзазаде
10 мая
"Туран-Товуз" - "Карван-Евлах"
Главный судья: Акпер Ахмедов
"Нефтчи" - "Шамахы"
Главный судья: Турал Гурбанов