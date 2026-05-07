Азербайджанский футболист забил в матче чемпионата Албании

В чемпионате Албании по футболу состоялись матчи 35-го тура Суперлиги.

Как сообщает İdman.Biz, "Эгнатия", за которую выступает защитник сборной Азербайджана Замик Алиев, на своем поле обыграла "Партизани" Вусала Искендерли со счетом 2:0.

Первый гол в матче на 17-й минуте забил именно Алиев. Азербайджанский футболист провел на поле всю встречу.

Вусал Искендерли вышел в стартовом составе "Партизани", однако был заменен после первого тайма.

После этого тура "Эгнатия" с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Партизани" идет пятым, имея в активе 45 очков.