7 Мая 2026
Азербайджанский футболист забил в матче чемпионата Албании

7 Мая 2026 00:31
В чемпионате Албании по футболу состоялись матчи 35-го тура Суперлиги.

Как сообщает İdman.Biz, "Эгнатия", за которую выступает защитник сборной Азербайджана Замик Алиев, на своем поле обыграла "Партизани" Вусала Искендерли со счетом 2:0.

Первый гол в матче на 17-й минуте забил именно Алиев. Азербайджанский футболист провел на поле всю встречу.

Вусал Искендерли вышел в стартовом составе "Партизани", однако был заменен после первого тайма.

После этого тура "Эгнатия" с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Партизани" идет пятым, имея в активе 45 очков.

