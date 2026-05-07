Румынский тренер не исключил работу в Азербайджане

Румынский футбольный специалист Мариус Шумудицэ готов рассмотреть вариант работы в Азербайджане, если получит привлекательное предложение.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, 55-летний тренер заявил, что в последнее время не получал официальных предложений из Азербайджана. При этом Шумудицэ не исключил возможность приезда в страну при подходящих условиях.

Специалист подчеркнул, что сейчас его главным ориентиром остается возвращение в чемпионат Турции. Он отметил: "Если будет выгодное предложение, которое меня заинтересует, я могу работать в Азербайджане. Но на данный момент мой приоритет - вернуться в Турцию и продолжить работу там".

Имя Шумудицэ ранее связывали с "Нефтчи". Румынский тренер хорошо знаком с турецким футболом: в разные годы он работал с "Газиантепом", "Ризеспором" и "Ени Малатьяспором".