7 Мая 2026
RU

Румынский тренер не исключил работу в Азербайджане

Азербайджанский футбол
Новости
7 Мая 2026 15:58
29
Румынский тренер не исключил работу в Азербайджане

Румынский футбольный специалист Мариус Шумудицэ готов рассмотреть вариант работы в Азербайджане, если получит привлекательное предложение.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, 55-летний тренер заявил, что в последнее время не получал официальных предложений из Азербайджана. При этом Шумудицэ не исключил возможность приезда в страну при подходящих условиях.

Специалист подчеркнул, что сейчас его главным ориентиром остается возвращение в чемпионат Турции. Он отметил: "Если будет выгодное предложение, которое меня заинтересует, я могу работать в Азербайджане. Но на данный момент мой приоритет - вернуться в Турцию и продолжить работу там".

Имя Шумудицэ ранее связывали с "Нефтчи". Румынский тренер хорошо знаком с турецким футболом: в разные годы он работал с "Газиантепом", "Ризеспором" и "Ени Малатьяспором".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Асим Худиев о судейских ошибках: “Арбитры Азербайджана работают на собой” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
16:15
Азербайджанский футбол

Асим Худиев о судейских ошибках: “Арбитры Азербайджана работают на собой” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист рассказал, с чем связаны упущения в работе азербайджанских судей

Тренер первого обладателя Кубка Азербайджана вспомнил победу 1992 года
14:29
Азербайджанский футбол

Тренер первого обладателя Кубка Азербайджана вспомнил победу 1992 года - ВИДЕО

Магомедали Магомедов рассказал, как "Иншаатчы" взял трофей в военное время и почему та команда заслужила титул
В "Нефтчи" объяснили запрет от ФИФА на трансферы - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
10:25
Азербайджанский футбол

В "Нефтчи" объяснили запрет от ФИФА на трансферы - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В клубе заверили, что поводов для беспокойства нет

Мамедов обслужит игру "Карабаха", Гурбанов назначен на матч "Нефтчи"
02:15
Азербайджанский футбол

Мамедов обслужит игру "Карабаха", Гурбанов назначен на матч "Нефтчи"

Назначены арбитры матчей 31-го тура Мисли Премьер-лиги

ФИФА наложила трансферный бан на "Нефтчи"
01:54
Азербайджанский футбол

ФИФА наложила трансферный бан на "Нефтчи"

Бакинский клуб не сможет регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон

Азербайджанский футболист забил в матче чемпионата Албании
00:31
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист забил в матче чемпионата Албании

Гол Алиева помог "Эгнатии" обыграть "Партизани"

Самое читаемое

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште