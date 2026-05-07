Тренер первого обладателя Кубка Азербайджана вспомнил победу 1992 года - ВИДЕО

Тренер первого обладателя Кубка Азербайджана вспомнил победу 1992 года

Магомедали Магомедов рассказал, как "Иншаатчы" взял трофей в военное время и почему та команда заслужила титул

Бывший главный тренер "Иншаатчы" Магомедали Магомедов заявил, что его команда заслуженно выиграла первый в истории Кубок Азербайджана в 1992 году, несмотря на тяжелейший фон военного времени.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, специалист в интервью вспомнил путь бакинского клуба к трофею, атмосферу того сезона и события, которые до сих пор вызывают у него сильные эмоции. По его словам, "Иншаатчы" не располагал звездным составом, но добился успеха за счет командной игры и характера.

Магомедов подчеркнул, что победа не была случайной. Он отметил: "Если говорить о 1992 году, то для нас он получился историческим. В нашей команде не было звездных футболистов. Мы старались показывать коллективный футбол и за счет этого демонстрировать свою силу. Это была команда, которая действительно заслуживала Кубок".

Отдельно тренер остановился на премиальных и пути к финалу. По его словам, за два дня до решающего матча руководство клуба пообещало игрокам серьезное вознаграждение в случае победы. При этом "Иншаатчы" прошел по турнирной сетке очень непростых соперников - в четвертьфинале выбил "Нефтчи", затем в серии пенальти одолел "Хазар" из Сумгайыта, а в финале победил "Кюр" из Мингячевира.

Магомедов рассказал: "Наш спонсор, руководитель домостроительного комбината, на собрании за два дня до игры дал нам хорошее обещание. Он сказал, что если мы выиграем Кубок, один из членов команды получит двухкомнатную квартиру, а остальные - денежные премии. Я тогда сказал футболистам: если пройдем "Нефтчи", значит, и Кубок возьмем сами. Так и получилось - победили 2:1, потом выиграли у "Хазара" по пенальти и в финале обыграли "Кюр", вписав свое имя в историю".

Специалист добавил, что тот сезон запомнился не только спортивным успехом, но и общей обстановкой в стране. По его словам, команды в те месяцы относились друг к другу с пониманием и старались поддерживать друг друга. После завоевания трофея "Иншаатчы" особенно тепло встретили в Товузе, однако радость от победы все равно соседствовала с болью из-за потерь. Магомедов признался: "В 1992 году в стране была война. Команды относились друг к другу с пониманием и помогали. После победы в Кубке мы поехали на матч в Товуз, и нас там торжественно встретили с букетами цветов. Это были незабываемые чувства. Мы переживали из-за того, что потеряли некоторых наших игроков, но сезон все равно остался в памяти. И каждый раз, когда в финале Кубка вспоминают "Иншаатчы", я не могу сдержать эмоций. Этой команды уже нет, но в наших сердцах она до сих пор жива".

Напомним, что в финале Кубка Азербайджана нынешнего сезона сыграют "Сабах" и "Зиря". Решающий матч пройдет 13 мая и начнется в 20:00.