Асим Худиев о судейских ошибках: “Арбитры Азербайджана работают на собой” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Судейские скандалы вокруг Мисли Премьер-лиги остаются одной из самых обсуждаемых тем азербайджанского футбола в последнее время. Своим видением ситуации с İdman.Biz поделился судья-инспектор международной категории Асим Худиев.

Он подчеркнул, что большинство азербайджанских арбитров находятся в процессе становления и набираются опыта по ходу напряженного сезона:

“У нас есть опытные арбитры, но в основном работает молодое поколение. В любом деле случаются ошибки, азербайджанские судьи учатся и стараются минимизировать их. Думаю, они сами все осознают и работают над собой. Уверен, что в конце сезона будут больше сконцентрированы на объективной работе, а у клубов будет меньше вопросов к ним. Тем более в этом сезоне чемпионат проходит в условиях более напряженной спортивной борьбы. Несколько клубов являются кандидатами на попадание в еврозону. Конечно, в таких матчах нужно быть особенно сфокусированным и объективным при принятии окончательных решений. Желаю нашим судьям удачи в последнем отрезке национального чемпионата”.

Худиев добавил, что спорные судейские моменты можно встретить не только в Азербайджане, но и во всем мире, в том числе в Лиге чемпионов и других турнирах ФИФА. Он подчеркнул, что азербайджанские судьи провели на высоком уровне ряд матчей, включая игры “Карабах” – “Нефтчи”, “Сабах” – “Карабах” и “Зиря” – “Кяпаз”.гш

Опытный специалист отметил, что, сравнивая различные дивизионы азербайджанского футбола, судейство существенно не отличается. Однако заметна разница в уровне клубов, который, по его словам, “желает оставлять лучшего”.

“Конечно, главным сюрпризом в этом сезоне стал “Сабах”. Команда добилась лучшего результата в истории клуба, с чем мы ее и поздравляем. “Зиря” и “Туран Товуз” остаются кандидатами на высокие места. Думаю, следующий сезон будет более интересным, потому что другие клубы почувствовали вкус борьбы”.