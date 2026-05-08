"Кяпаз" прервал 28-матчевую серию "Сабаха"

Гянджинский "Кяпаз" стал командой, которая остановила длинную беспроигрышную серию "Сабаха" в текущем сезоне Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в матче 31-го тура команда из Гянджи на выезде сенсационно обыграла досрочного чемпиона страны со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Рахман Гаджиев.

Для "Сабаха" это поражение стало всего вторым в нынешнем чемпионате. До этого бакинцы проигрывали 31 августа 2025 года в 3-м туре, когда дома уступили "Имишли" с тем же счетом 0:1.

После той неудачи "Сабах" провел 28 матчей подряд без поражений в Премьер-лиге. За этот период команда одержала 22 победы и шесть раз сыграла вничью.

Несмотря на поражение, бакинский клуб сохраняет уверенное лидерство в турнирной таблице и ранее уже обеспечил себе чемпионский титул.