Жорже Кашкилья извинился перед Рашадом Садыховым после матча

Главный тренер "Имишли" Жорже Кашкилья прокомментировал ничью с "Зиря" в 31-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, наставник хозяев после матча принес извинения главному тренеру "Зиря" Рашаду Садыхову.

"Прошу прощения у Рашада Садыхова за то, что не подошел после игры. Получился очень хороший матч. Обе команды хотели победить. В первом тайме мы сыграли хорошо и создали больше голевых моментов, чем соперник. Во втором тайме шла равная борьба. В последние 20 минут "Зиря" действовал активнее, поэтому нам пришлось обороняться. Думаю, ничья является справедливым результатом. В этом сезоне мы не проиграли "Зиря". Самое главное, что "Имишли" добился своей цели. Поздравляю своих игроков. Они боролись в каждом матче. Желаю "Зиря" удачи в финале Кубка Азербайджана", - заявил Кашкилья.

Также специалист ответил на вопрос о том, мог ли "Имишли" занимать более высокое место в таблице, если бы проводил домашние матчи на другом стадионе.

"Не знаю. Наше поле здесь, и мы должны играть здесь. Мы сделали все, что могли", - отметил тренер.

Кроме того, Кашкилья прокомментировал информацию о возможном назначении испанского специалиста в клуб в следующем сезоне.

"Я ничего не могу сказать по этому поводу", - подчеркнул он.