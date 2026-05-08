8 Мая 2026 19:59
Рашад Садыхов: "В мае мы играем в футбол в грязи"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов прокомментировал ничью с "Имишли" в 31-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, наставник "орлов" после матча заявил, что состояние поля серьезно повлияло на качество игры.

"Получилась очень тяжелая игра. Вы видели состояние поля. Футболисты на протяжении всех 90 минут действовали с большим желанием. Они сделали все возможное для победы. Но не смогли довести дело до конца. Мы разочарованы, потому что хотели победить. Теперь должны готовиться к следующим матчам", - заявил Садыхов после матча журналистам.

Тренер отметил, что плотный график и большое количество матчей сказываются на состоянии команды.

"Мы не думаем только о финале Кубка. Обычно финал проводится в конце сезона, а сейчас все совпало с очень тяжелым графиком. Ротация состава и травмы влияют на нашу игру. За 35 дней это был уже восьмой матч. Апрель очень сильно нас вымотал. Качество поля влияло на последние передачи и удары", - подчеркнул специалист.

Также Садыхов объяснил, почему после игры не подошел к главному тренеру "Имишли".

"Обычно после матча тренеры сначала приветствуют коллег, а потом поздравляют своих игроков. Главный тренер "Имишли" сразу после финального свистка пошел к футболистам. Я встретился с переводчиком, и каждый пошел в свою сторону", - сказал он.

Отдельно наставник "Зире" высказался о возможном увеличении числа команд в премьер-лиге.

"Главное - понимать, какая цель ставится. Если задача только увеличить количество команд, то число выросло, и теперь в мае мы играем в футбол в грязи. Многие клубы проводят матчи на трех-четырех стадионах. Если есть клубы с инфраструктурой и стадионом, тогда они могут играть в премьер-лиге. В нашем чемпионате есть качественные команды и хорошие легионеры. Но чтобы сохранить этот уровень, как минимум газоны должны быть в хорошем состоянии", - добавил Садыхов.

İdman.Biz
