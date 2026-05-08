8 Мая 2026
RU

Азер Багиров: "Сегодня нам немного повезло"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Мая 2026 22:50
7
Азер Багиров: "Сегодня нам немного повезло"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал победу над "Сабахом" в 31-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, наставник гянджинского клуба поздравил "Сабах" с чемпионством и отметил, что его команда сумела реализовать намеченный план на игру.

"Поздравляю "Сабах" с чемпионством. Дай Бог, чтобы они достойно представили Азербайджан в Европе. Что касается игры, то мы вышли на поле против такой команды, как "Сабах". Они не проигрывали 22 матча подряд. Во многих встречах они решали судьбу игры уже в первом тайме. Сегодня нам немного повезло. Благодарим Юсифа Иманова, который провел один из своих лучших матчей. Мы думали, что "Сабах" проведет ротацию, потому что через пять дней у них следующая игра. Все, что мы планировали, произошло. Поздравляю команду с победой. Благодарен каждому футболисту. Еще раз спасибо болельщикам, приехавшим из Гянджи", - заявил Багиров.

Также тренер ответил на вопрос о нестабильных результатах команды по ходу сезона.

"Если вы обращаете внимание, мы не можем делать большие изменения в составе. Когда в чемпионате играешь 12-13 футболистами, спад обязательно будет. Здесь есть и физическая, и психологическая стороны. Самое плохое было то, что заменами мы не могли усиливать игру. Во всех четырех проигранных матчах у нас не хватало футболистов. Когда проводим ротацию, сразу ослабевают четыре-пять позиций. Люди из футбола это понимают, но болельщики, конечно, смотрят совсем по-другому. Когда после подъема команды видят спад, они расстраиваются", - подчеркнул специалист.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ФИФА сняла с "Нефтчи" запрет на трансферы
22:24
Азербайджанский футбол

ФИФА сняла с "Нефтчи" запрет на трансферы

Бакинский клуб полностью урегулировал вопрос с задолженностями

"Кяпаз" прервал 28-матчевую серию "Сабаха"
21:58
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" прервал 28-матчевую серию "Сабаха"

Гянджинцы нанесли чемпиону Азербайджана первое поражение с августа
Жорже Кашкилья извинился перед Рашадом Садыховым после матча
20:14
Азербайджанский футбол

Жорже Кашкилья извинился перед Рашадом Садыховым после матча

Главный тренер "Имишли" заявил, что ничья с "Зиря" стала справедливым результатом
Рашад Садыхов: "В мае мы играем в футбол в грязи"
19:59
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "В мае мы играем в футбол в грязи"

Главный тренер "Зиря" раскритиковал состояние полей после ничьей с "Имишли"

Стало известно, когда "Сабаху" вручат чемпионский кубок
18:58
Азербайджанский футбол

Стало известно, когда "Сабаху" вручат чемпионский кубок

Церемония вручения трофея и золотых медалей запланирована на 17 мая

АФФА расширяет футбольное сотрудничество с Узбекистаном
16:04
Азербайджанский футбол

АФФА расширяет футбольное сотрудничество с Узбекистаном - ФОТО

Стороны обсудили судейство, цифровизацию и подготовку к совместному чемпионату мира U-20

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака