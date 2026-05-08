Азер Багиров: "Сегодня нам немного повезло"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал победу над "Сабахом" в 31-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, наставник гянджинского клуба поздравил "Сабах" с чемпионством и отметил, что его команда сумела реализовать намеченный план на игру.

"Поздравляю "Сабах" с чемпионством. Дай Бог, чтобы они достойно представили Азербайджан в Европе. Что касается игры, то мы вышли на поле против такой команды, как "Сабах". Они не проигрывали 22 матча подряд. Во многих встречах они решали судьбу игры уже в первом тайме. Сегодня нам немного повезло. Благодарим Юсифа Иманова, который провел один из своих лучших матчей. Мы думали, что "Сабах" проведет ротацию, потому что через пять дней у них следующая игра. Все, что мы планировали, произошло. Поздравляю команду с победой. Благодарен каждому футболисту. Еще раз спасибо болельщикам, приехавшим из Гянджи", - заявил Багиров.

Также тренер ответил на вопрос о нестабильных результатах команды по ходу сезона.

"Если вы обращаете внимание, мы не можем делать большие изменения в составе. Когда в чемпионате играешь 12-13 футболистами, спад обязательно будет. Здесь есть и физическая, и психологическая стороны. Самое плохое было то, что заменами мы не могли усиливать игру. Во всех четырех проигранных матчах у нас не хватало футболистов. Когда проводим ротацию, сразу ослабевают четыре-пять позиций. Люди из футбола это понимают, но болельщики, конечно, смотрят совсем по-другому. Когда после подъема команды видят спад, они расстраиваются", - подчеркнул специалист.