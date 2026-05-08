"Карабах" выиграл турнир по мини-футболу - ФОТО

В Баку завершился турнир по мини-футболу среди ветеранов, посвященный 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование прошло в Бакинской теннисной академии.

В финальном матче команда "Карабах" обыграла "Милли" в серии пенальти со счетом 4:3 и стала победителем турнира.

Награды победителям и призерам вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Национального олимпийского комитета, председатель общественного объединения "Ветераны спорта Азербайджана" Земфира Мефтахетдинова, президент Региональной футбольной федерации Искендер Джавадов, председатель Союза ветеранов футбола Азербайджана Октай Абдуллаев и другие официальные лица.