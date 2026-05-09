В Азербайджанской армии завершилось первенство по мини-футболу - ФОТО

В Азербайджанской армии завершилось первенство по мини-футболу среди военнослужащих, посвященное 103-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, соревнование прошло на базе Центрального армейского спортивного клуба.

В турнире участвовали команды видов войск и сил Азербайджанской армии, главных управлений и управлений министерства, а также военнослужащие специальных учебных заведений. Перед церемонией закрытия память Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину, почтили минутой молчания. Затем в сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На церемонии представитель Министерства обороны, полковник Джавид Агаев отметил значение подобных соревнований для поддержания физической подготовки военнослужащих и укрепления командного духа. Он поздравил победителей от имени руководства министерства и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Финальный матч обслуживал рефери Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). В решающей встрече сыграли команды Военно-морских сил и Военно-воздушных сил. Победу в напряженном матче одержала команда Военно-морских сил.

В конце мероприятия победителям и призерам вручили кубок и медали.

