Георги Адамия: "После этого интервью меня убьют"

Бывший грузинский нападающий Георги Адамия, выступавший в Азербайджане за "Нефтчи", "Бакы", "Карабах" и "Интер", поделился воспоминаниями о бывших партнерах по команде.

Экс-футболист в интервью рассказал, кого считает самым талантливым, самым ленивым и самым веселым игроком среди своих бывших одноклубников.

По словам Адамия, самым талантливым футболистом, с которым ему довелось играть, был Афран Исмайылов.

"У него было все для большого футбола - скорость, дриблинг, смелость. У Афрана были все качества, необходимые современному футболисту", - заявил бывший форвард в интервью futbolinfo.az.

Самым быстрым игроком Адамия назвал Заура Тагизаде, а самым медленным - Славчо Георгиевски, с которым вместе выступал за "Интер".

"Он был самым медленным по скорости, но очень быстро думал и мгновенно принимал решения", - отметил грузинский экс-футболист.

Самым трудолюбивым игроком Адамия считает Анси Аголи, а самым ленивым - бразильского форварда Жабу, выступавшего за "Бакы".

"Он не любил дополнительно тренироваться. Был талантливым, но ленивым", - сказал Адамия.

Также бывший нападающий отметил, что самым строгим футболистом на поле был Рашад Садыхов, а самыми веселыми - Махир Шукюров, Эльнур Аллахвердиев и Максим Медведев.

Говоря о лучших певцах среди бывших партнеров, Адамия выделил Георгия Ломая и Александра Чертоганова.

"Наверное, после этого интервью меня убьют", - с улыбкой добавил экс-футболист, вспоминая, что лучше всех танцевал Рамазан Аббасов.

