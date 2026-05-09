"Нефтчи" готовит новые контракты для двух опытных футболистов

Футбольный клуб "Нефтчи" продолжает формирование состава на следующий сезон и намерен продлить контракты с двумя футболистами.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на İdmanxeber.az, бакинский клуб готов предложить новые соглашения полузащитнику Эмину Махмудову и вратарю Эмилю Балаеву.

По информации источника, с обоими игроками уже достигнута устная договоренность. Тренерский штаб также доволен выступлениями футболистов и заинтересован в продолжении сотрудничества.

Действующие контракты 34-летнего Махмудова и 32-летнего Балаева истекают летом. Однако оба игрока намерены остаться в "Нефтчи" и не рассматривают другие предложения.

В текущем сезоне Махмудов провел за "Нефтчи" 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. На счету Балаева четыре игры и два "сухих" матча.