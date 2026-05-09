9 Мая 2026
RU

"Нефтчи" готовит новые контракты для двух опытных футболистов

Азербайджанский футбол
Новости
9 Мая 2026 15:58
18
"Нефтчи" готовит новые контракты для двух опытных футболистов

Футбольный клуб "Нефтчи" продолжает формирование состава на следующий сезон и намерен продлить контракты с двумя футболистами.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на İdmanxeber.az, бакинский клуб готов предложить новые соглашения полузащитнику Эмину Махмудову и вратарю Эмилю Балаеву.

По информации источника, с обоими игроками уже достигнута устная договоренность. Тренерский штаб также доволен выступлениями футболистов и заинтересован в продолжении сотрудничества.

Действующие контракты 34-летнего Махмудова и 32-летнего Балаева истекают летом. Однако оба игрока намерены остаться в "Нефтчи" и не рассматривают другие предложения.

В текущем сезоне Махмудов провел за "Нефтчи" 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. На счету Балаева четыре игры и два "сухих" матча.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Азербайджанской армии завершилось первенство по мини-футболу - ФОТО
11:12
Азербайджанский футбол

В Азербайджанской армии завершилось первенство по мини-футболу - ФОТО

Турнир по мини-футболу посвятили 103-летию со дня рождения Гейдара Алиева

"Карабах" выиграл турнир по мини-футболу
8 Мая 23:57
Азербайджанский футбол

"Карабах" выиграл турнир по мини-футболу - ФОТО

Победитель определился в серии пенальти

Валдас Дамбраускас: "У "Сабаха" нет времени на переживания"
8 Мая 23:21
Азербайджанский футбол

Валдас Дамбраускас: "У "Сабаха" нет времени на переживания"

Главный тренер "Сабаха" объяснил поражение от "Кяпаза" ротацией состава

Азер Багиров: "Сегодня нам немного повезло"
8 Мая 22:50
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Сегодня нам немного повезло"

Главный тренер "Кяпаза" прокомментировал сенсационную победу над "Сабахом"

ФИФА сняла с "Нефтчи" запрет на трансферы
8 Мая 22:24
Азербайджанский футбол

ФИФА сняла с "Нефтчи" запрет на трансферы

Бакинский клуб полностью урегулировал вопрос с задолженностями

"Кяпаз" прервал 28-матчевую серию "Сабаха"
8 Мая 21:58
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" прервал 28-матчевую серию "Сабаха"

Гянджинцы нанесли чемпиону Азербайджана первое поражение с августа

Самое читаемое

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос