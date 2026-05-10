Капитан "Араз-Нахчывана" вошел в историю чемпионатов Азербайджана

Футболист "Араз-Нахчывана" Урфан Аббасов провел юбилейный, 350-й матч в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, знаковая встреча пришлась на выездной матч 31-го тура Мисли Премьер-лиги против "Сумгайыта", который завершился поражением его команды со счетом 1:2.

Капитан "Араз-Нахчывана" вышел на поле в стартовом составе.

За 350 матчей в чемпионате Азербайджана Аббасов забил восемь голов. Его дебют в элитном дивизионе состоялся в сезоне-2011/12.

За карьеру защитник выступал за три клуба: "Габалу", "Сабаил" и "Араз-Нахчыван". Наибольшее количество матчей он провел в составе "Габалы" - 248 игр и пять голов. За "Сабаил" Аббасов сыграл 47 матчей и забил два мяча, а за "Араз-Нахчыван" провел 55 встреч и отметился одним голом.

Урфан стал 14-м футболистом в истории чемпионатов Азербайджана, которому удалось провести не менее 350 матчей в высшем дивизионе.