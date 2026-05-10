Хавбек "Карабаха" забил юбилейный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО - ВИДЕО

10 Мая 2026 15:32
Хавбек "Карабаха" забил юбилейный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО

Футболист "Карабаха" Кади Боржес записал на свой счет 25-й гол в чемпионате Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский полузащитник отличился в выездном матче 31-го тура Мисли Премьер-лиги против "Габалы" (1:1).

Для достижения отметки в 25 голов Кади понадобилось 76 матчей в чемпионате Азербайджана.

Бразилец на протяжении всей карьеры в стране выступает только за "Карабах". В сезоне-2021/22 он забил 12 мячей, в чемпионате-2022/23 - четыре, в сезоне-2024/25 - шесть, а в текущем первенстве отличился уже трижды.

Кади стал 132-м футболистом в истории турнира, которому удалось забить не менее 25 голов в Премьер-лиге Азербайджана.

Также отмечается, что он стал четвертым игроком, достигшим этой отметки по ходу сезона-2025/26. Ранее юбилейный голевой рубеж покорили его партнер по команде Торал Байрамов, а также футболисты "Араз-Нахчывана" Фелипе Сантос и Ульви Искендеров.

