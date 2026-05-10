Камило Дуран: "Карабах" всегда привык побеждать"

Полузащитник "Карабаха" Камило Дуран прокомментировал свое будущее в азербайджанском клубе.

Как сообщает İdman.Biz, колумбийский футболист заявил, что на данный момент полностью сосредоточен на выступлении за агдамскую команду и не думает об уходе.

"Все мои мысли связаны с "Карабахом". У меня еще действует двухлетний контракт с клубом. Не могу сказать, что произойдет в конце сезона. Но я привязан к клубу, и мое соглашение продолжается", - заявил Дуран в интервью teleqraf.az.

24-летний хавбек также прокомментировал ничью с "Габалой" (1:1) в 31-м туре Премьер-лиги Азербайджана.

"Мы знали, что матч будет тяжелым. К сожалению, не смогли победить. Теперь нужно готовиться к следующей игре", - отметил футболист.

Кроме того, Дуран опроверг мнение о том, что команда потеряла мотивацию после утраты чемпионства.

"Ничего подобного нет. Какая команда хочет проигрывать? "Карабах" всегда привык побеждать. Но иногда это не получается", - подчеркнул полузащитник.

Говоря о финале Кубка Азербайджана между "Сабахом" и "Зиря", колумбиец заявил, что не будет поддерживать ни одну из команд.

"Пусть победит сильнейший", - сказал Дуран.

Напомним, Камило Дуран перешел в "Карабах" прошлым летом из португальского "Портимоненсе". В нынешнем сезоне он провел 29 матчей в Премьер-лиге Азербайджана, забив восемь голов и сделав восемь результативных передач. В Лиге чемпионов на его счету пять голов и один ассист в десяти матчах.