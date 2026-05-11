Защитник "Туран Товуза": "Бердыев мало говорит, но отлично знает свое дело" - ВИДЕО

Панамский защитник "Туран Товуза" Родерик Миллер поделился воспоминаниями о переезде в Азербайджан, а также рассказал о работе с нынешним главным тренером команды Курбаном Бердыевым, сообщает İdman.Biz.

"Мой агент позвонил мне и сказал, что в Азербайджане есть хорошее предложение. Он спросил, хочу ли я поехать. Я согласился. Он привез меня сюда, и я оказался в Товузе. С тех пор я в команде и очень счастлив. В то время клуб боролся за сохранение места в Премьер-лиге. До конца сезона у нас было очень много тяжелых матчей. Но мы боролись вместе и сумели сохранить команду в элите", - цитирует слова Миллера CBC Sport.

Футболист также тепло высказался о бывшем главном тренере команды Айхане Аббасове.

"Наш предыдущий тренер Айхан Аббасов был очень хорошим человеком, и я надеюсь, что в будущем мы снова будем работать вместе. После его ухода из клуба мы однажды пошутили. Я забил два гола "Шамахы", а он спросил: "Почему ты так сделал?" Но это футбол. Команды и тренеры меняются", - отметил защитник.

Отдельно Миллер рассказал о работе под руководством Курбана Бердыева.

"Я знал Курбана Бердыева еще раньше. Его команды играли в Лиге чемпионов, это были очень сильные коллективы. Впервые я начал работать с ним на сборах в Турции. Его система немного отличается, но со временем я адаптировался. Он мало говорит, но очень хорошо знает свое дело", - подчеркнул футболист.

Защитник также прокомментировал возможное участие "Туран Товуза" в еврокубках.

"Если мы получим возможность сыграть в еврокубках, то сделаем все возможное. Возможно, тренерский штаб пригласит новых игроков и усилит проблемные позиции. Мы понимаем, что этот турнир очень сложный. Может быть, сейчас у нас пока нет самого высокого уровня качества, но если будем двигаться шаг за шагом, то сможем добиться для команды наилучшего результата", - сказал Миллер.

Напомним, Родерик Миллер выступает за "Туран Товуз" с 2022 года.