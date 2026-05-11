11 Мая 2026
RU

Болельщик с трибуны сдержал слово перед Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
11 Мая 2026 10:00
31
Болельщик с трибуны сдержал слово перед Нариманом Ахундзаде

Азербайджанский болельщик Джейхун Ализаде встретился с футболистом "Коламбус Крю" и сборной Азербайджана Нариманом Ахундзаде в США и передал ему обещанное лявянги.

Как сообщает İdman.Biz, эпизод произошел после матча 8-го тура Восточной конференции МЛС между "Коламбус Крю" и "Нью-Инглэнд Революшн". Ранее Ализаде поддержал Ахундзаде с трибуны и крикнул, что для него приготовили целый казан лявянги.

После игры обещание стало реальностью. Азербайджанский болельщик, проживающий в США, опубликовал видео в социальной сети, где передал блюдо футболисту.

Отметим, что матч завершился поражением "Коламбус Крю" со счетом 1:2. Нариман Ахундзаде вышел на поле на 88-й минуте, заменив одного из партнеров по команде.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" разгромил "Шамахы" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Мая 21:24
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" разгромил "Шамахы" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Нефтчи" остается на 4-м месте
"Туран Товуз" минимально обыграл "Карван-Евлах" и гарантировал себе участие в еврокубках - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Мая 19:03
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" минимально обыграл "Карван-Евлах" и гарантировал себе участие в еврокубках - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Товузский клуб пробился в еврокубки после 32-летнего перерыва
Капитан "Араз-Нахчывана" вошел в историю чемпионатов Азербайджана
10 Мая 17:07
Азербайджанский футбол

Капитан "Араз-Нахчывана" вошел в историю чемпионатов Азербайджана

Урфан Аббасов провел 350-й матч в Премьер-лиге Азербайджана
Хавбек "Карабаха" забил юбилейный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО
10 Мая 15:32
Азербайджанский футбол

Хавбек "Карабаха" забил юбилейный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО - ВИДЕО

Игрок достиг юбилейной отметки в матче с "Габалой"

Камило Дуран: "Карабах" всегда привык побеждать"
10 Мая 12:03
Азербайджанский футбол

Камило Дуран: "Карабах" всегда привык побеждать"

Колумбийский полузащитник опроверг слухи о возможном уходе из агдамского клуба

ФИФА наложила трансферный запрет на "Карабах"
9 Мая 21:10
Азербайджанский футбол

ФИФА наложила трансферный запрет на "Карабах"

Ранее аналогичное ограничение уже вводилось в отношении клуба "Нефтчи"

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 12:53
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Англии по футболу в эти выходные состоятся матчи 36-го тура