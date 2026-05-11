Болельщик с трибуны сдержал слово перед Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО

Азербайджанский болельщик Джейхун Ализаде встретился с футболистом "Коламбус Крю" и сборной Азербайджана Нариманом Ахундзаде в США и передал ему обещанное лявянги.

Как сообщает İdman.Biz, эпизод произошел после матча 8-го тура Восточной конференции МЛС между "Коламбус Крю" и "Нью-Инглэнд Революшн". Ранее Ализаде поддержал Ахундзаде с трибуны и крикнул, что для него приготовили целый казан лявянги.

После игры обещание стало реальностью. Азербайджанский болельщик, проживающий в США, опубликовал видео в социальной сети, где передал блюдо футболисту.

Отметим, что матч завершился поражением "Коламбус Крю" со счетом 1:2. Нариман Ахундзаде вышел на поле на 88-й минуте, заменив одного из партнеров по команде.