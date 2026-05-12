Рашад Садыхов - о плане на игру с "Сабхом": "Сюрпризов не будет"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов провел пресс-конференцию в преддверии финального матча Бизон Кубка Азербайджана по футболу против "Сабаха", передает İdman.Biz.

Отвечая на вопрос о том, изменит ли "Зиря" стиль игры по сравнению с предыдущими матчами против "Сабаха" и "Карабаха", Садыхов заявил: "На предматчевой пресс-конференции на некоторые вопросы нельзя ответить открыто. Сюрпризов не будет. Мы понимаем, что соперник будет действовать так же, как и на протяжении всего этого сезона, — постарается доминировать. Они будут стремиться забивать голы и играть в комфортном для себя ритме. Мы осознаем атакующий потенциал и уровень нашего оппонента. У нас также есть определенный план на завтрашний день. Мы постараемся дисциплинированно воплотить его в жизнь. Мы ожидаем, что завтрашняя игра будет зрелищной. Болельщики с нетерпением ждут этого финала. Нам бы хотелось, чтобы матч получился великолепным. Посмотрим, как будут развиваться события на поле завтра".

Комментируя плотный график и недавний матч против "Имишли" в Губе, специалист отметил: "Очень печально. Представьте себе: в рамках Кубка с нами происходят весьма любопытные вещи. Именно я чаще всех жаловался на то, что в этом турнире проводится слишком мало матчей. На протяжении многих лет мы начинали свой путь сразу со стадии 1/8 финала. В нынешнем сезоне мы встретились с "Нефтчи" именно на этой стадии. Получилось так, что "финал" состоялся для нас очень рано, и мы оказались в условиях крайне плотного игрового графика. В результате мы не можем подготовиться к этому решающему матчу так, как нам того хотелось бы. Свою последнюю игру мы провели в Губе. Играть в мае в грязи, когда поле буквально залито водой... Это влечет за собой дополнительную усталость. Судя по произведенным заменам, было очевидно, что мы не могли выложиться в этой игре на полную катушку. Глядя на состояние поля, я понимал: любой, кто проведет на нем 90 минут, рискует получить травму в любой момент".

Также Садыхов высказался о противостоянии с главным тренером "Сабаха" Валдасом Дамбраускасом: "Да, мы уже встречались с господином Дамбраускасом. Я уважаю его и рад, что в нашем чемпионате есть такой тренер. Надеюсь, однажды мы сыграем при равных условиях. Будет интересно посмотреть на его и мои действия".

Отвечая на вопрос о подготовке к возможной серии пенальти, наставник "Зиря" сказал: "Подготовились. Возможно, на месте Дамбраускаса я бы тоже не готовился к серии пенальти. Моей первоначальной целью была бы победа в течение 90 минут. Мы тоже хотели бы, чтобы матч завершился по итогам 90 минут. Но возможно все".