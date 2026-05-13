Защитник сборной Азербайджана оформил дубль в чемпионате Болгарии

13 Мая 2026 12:28
Азербайджанский защитник Джалал Гусейнов стал главным героем матча 34-го тура чемпионата Болгарии.

Как сообщает İdman.Biz, "Арда", за которую выступает футболист сборной Азербайджана, на выезде обыграла "Ботев" со счетом 2:1.

23-летний защитник вышел в стартовом составе и забил оба мяча своей команды. Гусейнов отличился на 61-й и 70-й минутах, принеся "Арде" важную победу.

Для центрального защитника дубль стал одним из самых ярких матчей сезона. Особенно с учетом того, что оба гола фактически решили исход встречи.

После 34 туров "Арда" набрала 48 очков и занимает седьмое место в чемпионате Болгарии.

İdman.Biz
