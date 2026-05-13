Стала известна зарплата Наримана Ахундзаде в MLS - ФОТО

Стала известна зарплата нападающего сборной Азербайджана и клуба MLS "Коламбус Крю" Наримана Ахундзаде.

Как сообщает İdman.Biz, данные появились в официальном зарплатном справочнике Ассоциации игроков MLS.

Согласно опубликованной информации, базовая годовая зарплата азербайджанского футболиста в 2026 году составляет 550 тыс долларов США (935 тыс манатов). Общий гарантированный доход с учетом бонусов и других выплат достигает 633 389 долларов (1 млн 77 тыс манатов).

В том же списке опубликованы зарплаты и других игроков MLS. Самым высокооплачиваемым футболистом лиги остается форвард "Интер Майами" Лионель Месси. Базовый оклад аргентинца составляет 25 млн долларов (42,5 млн манатов), а общий гарантированный доход - 28 млн 333 тыс долларов (48 млн 167 тыс манатов).

Нариман Ахундзаде перешел в "Коламбус Крю" из "Карабаха" в феврале этого года и стал первым азербайджанским футболистом в истории MLS. Контракт 22-летнего форварда рассчитан до июня 2029 года.

Ассоциация игроков MLS уточняет, что зарплатный отчет охватывает футболистов, имевших действующие контракты по состоянию на 16 апреля 2026 года. В показатель гарантированного дохода включены базовая зарплата, подписные бонусы и другие фиксированные выплаты по контракту.