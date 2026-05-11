Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа выражает желание отправиться в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить там карьеру футболиста. На бельгийца претендует "Аль-Кадисия", которая на данный момент идет на четвертой строчке в турнирной таблице местного чемпионата.

Но против трансфера выступает супруга Куртуа. Мишель Герцог якобы даже угрожает ему разводом, если сделка состоится.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает аккаунт unique3nad, который считается одним из самых надежных инсайдеров про клуб "Аль-Кадисия".

Договор Куртуа с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года. Портал transfermarkt оценивает бельгийца в 18 млн евро.