"ПСЖ" дома всухую победил "Брест" - ВИДЕО

"ПСЖ" на своем поле победил "Брест" в матче 33-го тура Лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил полузащитник хозяев Дезире Дуэ.

"ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 с 73 очками, отрыв парижан от идущего вторым "Ланса" составляет 6 очков. Для того, чтобы досрочно стать чемпионом Франции, "ПСЖ" нужно не проиграть в очной встрече с "Лансом", которая пройдет 13 мая.

"Брест" идет на 12-м месте в таблице Лиги 1 с 38 очками.

В параллельных матчах:

"Лилль" в гостях обыграл "Монако" - 1:0.

"Гавр" дома уступил "Марселю" - 0:1.

"Тулуза" на своем поле переиграла "Лион" - 2:1.

"Анже" и "Страсбур" разошлись миром - 1:1.

"Ренн" у себя одолел "Париж" - 2:1.

"Осер" на своем поле победил "Ниццу" - 2:1.

"Лорьян" в гостях разгромил "Мец" - 4:0.