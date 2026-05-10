10 Мая 2026
RU

"Фенербахче" нацелился на футболиста "Милана"

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2026 20:10
20
"Фенербахче" нацелился на футболиста "Милана"

Турецкий "Фенербахче" заинтересован в усилении состава звездными футболистами для борьбы за чемпионство в Суперлиге-2026/2027. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Sabah, стамбульский клуб следит за 26-летний португальским вингером Рафаэлом Леау, выступающим за итальянский "Милан".

По данным источника, клуб Серии А готов рассматривать предложения в диапазоне от € 50 млн до € 60 млн. Представители Леау ожидают конкретных предложений от клубов из ведущих европейских лиг. Интерес к португальцу приписывают "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен" и "Челси".

Контракт Леау с "Миланом" рассчитан до лета 2028-го. По данным портала Trаnsfermarkt, стоимость футболиста составляет € 65 млн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Атлетик" дома уступил "Валенсии" - ОБНОВЛЯЕТСЯ
20:30
Мировой футбол

"Атлетик" дома уступил "Валенсии" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Единственный гол забил Умар Садик
"Гамбург" победил "Фрайбург" в матче Бундеслиги
19:50
Мировой футбол

"Гамбург" победил "Фрайбург" в матче Бундеслиги

"Гамбург" занимает 11-е место в таблице
"Кремонезе" в большинстве разгромил "Пизу" - ОБНОВЛЯЕТСЯ
19:18
Мировой футбол

"Кремонезе" в большинстве разгромил "Пизу" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

"Фиорентина" сыграла вничью с "Дженоа"
"Астон Вилла" не смогла обыграть "Бернли" - ВИДЕО
19:08
Мировой футбол

"Астон Вилла" не смогла обыграть "Бернли" - ВИДЕО

Команда Эмери уже готовится к финалу ЛЕ
"Ливерпуль" запросил у "Реала" информацию о Хаби Алонсо
18:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" запросил у "Реала" информацию о Хаби Алонсо

Английский клуб не до конца уверен в кандидатуре испанского специалиста
"ПСЖ" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"
17:45
Мировой футбол

"ПСЖ" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"

Луис Энрике заинтересован в подписании Хулиана Альвареса

Самое читаемое

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос
Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура