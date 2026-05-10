"Ливерпуль" запросил у "Реала" информацию о Хаби Алонсо

10 Мая 2026 18:40
Футбольный клуб "Ливерпуль" продолжает изучать кандидатуру Хаби Алонсо на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, мерсисайдский клуб связался с мадридским "Реалом", чтобы получить дополнительную информацию о работе испанского специалиста в "королевском клубе".

По данным источника, руководство "Ливерпуля" хочет получить своего рода "рекомендательное письмо" перед возможным назначением Алонсо.

Отмечается, что несмотря на напряженность между клубами после перехода Трента Александер-Арнольда в "Реал" летом 2025 года, стороны по-прежнему сохраняют доверительные отношения.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил мадридский клуб прошлым летом, однако уже 12 января "Реал" объявил о прекращении сотрудничества с тренером.

İdman.Biz

