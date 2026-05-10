Умер отец Флика, но тренер "Барселоны" не пропустит "Эль - Класико"

Отец главного тренера "Барселоны" Ханс-Дитера Флика ушел из жизни утром 10 мая.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, немецкий специалист уже сообщил о трагедии футболистам и руководству каталонского клуба.

Несмотря на тяжелую утрату, Флик не намерен пропускать матч 35-го тура чемпионата Испании против мадридского "Реала", который состоится сегодня.

По информации источника, перед началом встречи может быть организована минута молчания, а игроки "Барселоны" выйдут на поле с траурными повязками.

Матч пройдет на стадионе "Спотифай Камп Ноу". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.