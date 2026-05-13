13 Мая 2026
RU

Стало известно, в каком еврокубке сыграет "Карабах" в сезоне-2026/2027

Азербайджанский футбол
Новости
13 Мая 2026 22:30
33
Стало известно, в каком еврокубке сыграет "Карабах" в сезоне-2026/2027

Агдамский "Карабах" в сезоне-2026/2027 сыграет в квалификации Лиги Европы - второго по значимости футбольного еврокубка.

Как сообщает İdman.Biz, это стало известно после финала Кубка Азербайджана, в котором "Сабах" одержал победу над "Зиря" со счетом 2:1.

Согласно регламенту, клуб, ставший чемпионом страны и завоевавший Кубок Азербайджана, как победитель Премьер-лиги получает путевку в Лигу чемпионов. В таком случае место в Лиге Европы, которое предназначено обладателю Кубка страны, переходит серебряному призеру чемпионата.

Им, как известно, досрочно стал агдамский "Карабах".

В Лиге конференций сыграют "Туран Товуз" и клуб, который займет четвертое место в турнирной таблице. На эту позицию в настоящее время претендуют "Нефтчи" (53 очка) и "Зиря" (50 очков), располагающиеся на четвертой и пятой строчках соответственно.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сабах" наградили за победу в Кубке Азербайджана
23:48
Азербайджанский футбол

"Сабах" наградили за победу в Кубке Азербайджана

Бакинский клуб завершил сезон с двумя трофеями

Главный тренер "Сабаха": "Сезон получился для нас невероятным"
23:11
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Сабаха": "Сезон получился для нас невероятным"

Дамбраускас поблагодарил команду после победы в Кубке Азербайджана
Глава АФФА поздравил "Сабах" с победой в Кубке Азербайджана
22:57
Азербайджанский футбол

Глава АФФА поздравил "Сабах" с победой в Кубке Азербайджана

Ровшан Наджаф отметил характер и высокий уровень игры команды

Рашад Садыхов: "Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в Лигу конференций"
22:46
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в Лигу конференций"

Тренер "Зиря" прокомментировал поражение в финале Кубка Азербайджана

АФФА провела семинар для футбольных врачей при поддержке УЕФА
15:01
Азербайджанский футбол

АФФА провела семинар для футбольных врачей при поддержке УЕФА - ФОТО

Медики сборных и клубов обсудили травмы и современные методы лечения

Стала известна зарплата Наримана Ахундзаде в MLS
12:56
Азербайджанский футбол

Стала известна зарплата Наримана Ахундзаде в MLS - ФОТО

Азербайджанский форвард "Коламбус Крю" получает более миллиона манатов в год с учетом бонусов

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию
11 Мая 04:40
Мировой футбол

Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию

Договор Куртуа с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды