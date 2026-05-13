Стало известно, в каком еврокубке сыграет "Карабах" в сезоне-2026/2027

Агдамский "Карабах" в сезоне-2026/2027 сыграет в квалификации Лиги Европы - второго по значимости футбольного еврокубка.

Как сообщает İdman.Biz, это стало известно после финала Кубка Азербайджана, в котором "Сабах" одержал победу над "Зиря" со счетом 2:1.

Согласно регламенту, клуб, ставший чемпионом страны и завоевавший Кубок Азербайджана, как победитель Премьер-лиги получает путевку в Лигу чемпионов. В таком случае место в Лиге Европы, которое предназначено обладателю Кубка страны, переходит серебряному призеру чемпионата.

Им, как известно, досрочно стал агдамский "Карабах".

В Лиге конференций сыграют "Туран Товуз" и клуб, который займет четвертое место в турнирной таблице. На эту позицию в настоящее время претендуют "Нефтчи" (53 очка) и "Зиря" (50 очков), располагающиеся на четвертой и пятой строчках соответственно.