Рашад Садыхов: "Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в Лигу конференций"

13 Мая 2026 22:46
Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Азербайджана против "Сабаха".

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил высокий уровень исполнения голов соперника и признал, что именно мастерство игроков "Сабаха" стало ключевым фактором матча.

"Мы хорошо начали игру. После забитого мяча 30-35 минут надежно действовали в обороне. Затем наш вратарь отметился хорошим сейвом. К сожалению, после этого соперник забил два мяча. На самом деле и второй тайм мы начали неплохо. В начале второй половины не позволяли сопернику создавать опасные моменты. Однако "Сабах" сравнял счет после фантастического гола, а затем сумел отличиться еще раз в контратаке. Оба гола "Сабаха" были показателем высокого мастерства", - заявил Садыхов.

Тренер также подчеркнул, что команда продолжит борьбу за путевку в Лигу конференций через чемпионат. "Мы сделаем все возможное, чтобы подняться на четвертое место. Наш главный конкурент "Нефтчи" опережает нас на три очка. До конца чемпионата осталось два тура. Верим, что сможем побороться до конца и подняться выше", - отметил он.

Напомним, финальный матч Кубка Азербайджана завершился победой "Сабаха" со счетом 2:1.

