12 Мая 2026 18:42
Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Бывший защитник "Севильи" и сборной Испании Серхио Рамос стал владельцем испанского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на COPE, процессом покупки руководил брат экс-футболиста Рене Рамос. По информации источника, стороны уже согласовали продажу клуба.

Стоимость сделки оценивается в 450 млн евро (900 млн манатов).

Сообщается, что официальное объявление и завершение юридических процедур ожидаются в ближайшее время. При этом Рамос участвует в проекте не в одиночку, а вместе с инвестиционной группой.

Для Серхио Рамоса эта история имеет особое значение: именно в "Севилье" он начинал профессиональную карьеру до перехода в "Реал" в 2005 году. В сезоне-2023/2024 защитник вновь выступал за родной клуб после многолетней карьеры в Мадриде и "ПСЖ".

В последние годы "Севилья" переживает сложный период как в спортивном, так и в финансовом плане. Клуб, который долгое время считался одним из главных специалистов по Лиге Европы УЕФА, в нескольких последних сезонах боролся за выживание в Ла Лиге и неоднократно менял руководство.

İdman.Biz
