"Страсбур" заманивает болельщиков на стадион едой - ФОТО

Французский "Страсбур" использует необычный маркетинговый ход, чтобы привлекать болельщиков на домашние матчи.

Как сообщает İdman.Biz, клуб Лиги 1 в нынешнем сезоне запустил специальную гастрономическую концепцию на стадионе "Мено". К каждой домашней игре для фанатов готовят отдельное блюдо, попробовать которое можно только в день матча на территории арены.

На официальном сайте "Страсбура" указано, что в дни матчей в фaнзоне и на стадионе болельщикам предлагают различные варианты питания, включая блюда местной кухни.

Необычная идея активно работает и в соцсетях. По информации французских медиа, анонсы новых блюд иногда собирают больше реакций и лайков, чем стандартные афиши матчей.

Фaнзона "Мено" считается одной из главных точек притяжения в игровые дни. По официальным данным клуба, она способна одновременно принять до 5000 человек.

Во Франции отмечают, что "Страсбур" делает ставку не только на футбол, но и на атмосферу полноценного городского события вокруг матча. Клуб пытается превратить поход на стадион в отдельный опыт, связанный с местной культурой, едой и общением болельщиков.