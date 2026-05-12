12 Мая 2026
RU

Дик Адвокат вернется в сборную Кюрасао перед ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2026 13:21
38
Дик Адвокат вернется в сборную Кюрасао перед ЧМ-2026

Дик Адвокат готовится вернуться в сборную Кюрасао по футболу за месяц до дебюта команды на чемпионате мира 2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Voetbal International, 78-летний нидерландский специалист вновь возглавит сборную Кюрасао после ухода Фреда Руттена. Именно Адвокат впервые в истории вывел команду в финальную стадию чемпионата мира, но в феврале покинул пост из-за семейных обстоятельств.

После ухода Адвоката команду принял Руттен, однако он решил оставить должность. Федерация футбола Кюрасао уже назначила Адвоката главным тренером с немедленным вступлением в должность.

Возвращение стало возможным после стабилизации ситуации в семье тренера. Ранее нидерландские СМИ писали, что Адвокат был вынужден отойти от работы из-за состояния здоровья дочери. Несколько дней назад федерация еще не планировала возвращать специалиста, но после ухода Руттена ситуация изменилась.

Для Кюрасао этот поворот имеет историческое значение. Сборная впервые сыграет на чемпионате мира и уже стала самой маленькой страной по численности населения, которая отобралась на турнир. В группе ЧМ-2026 команда встретится с Германией, Эквадором и Кот-д'Ивуаром.

Если Адвокат действительно выведет Кюрасао на матч чемпионата мира, он станет самым возрастным главным тренером в истории турнира. Сейчас рекорд принадлежит Отто Рехагелю, который руководил сборной Греции на ЧМ-2010 в возрасте 71 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Федерация футбола Японии запустила поиск игроков по мотивам аниме
11:36
Мировой футбол

Федерация футбола Японии запустила поиск игроков по мотивам аниме

Проект Future Camp начнется в Калифорнии и будет искать футболистов японского происхождения за рубежом

Сеск Фабрегас высказался о конфликте Винисиуса и Хаби Алонсо
10:51
Мировой футбол

Сеск Фабрегас высказался о конфликте Винисиуса и Хаби Алонсо

Главный тренер "Комо" считает, что правила внутри команды должны быть одинаковыми для всех

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство
10:22
Мировой футбол

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство

Роналду поборется за титул в Эр-Рияде

Клаудио Раньери: "Когда тебя зовет твоя страна, ты говоришь "да" - и все"
09:51
Мировой футбол

Клаудио Раньери: "Когда тебя зовет твоя страна, ты говоришь "да" - и все"

74-летний специалист допустил работу со сборной Италии после ухода Гаттузо

Тео Эрнандеса обвинили в организации вечеринок с эскортом
09:42
Мировой футбол

Тео Эрнандеса обвинили в организации вечеринок с эскортом - ВИДЕО

Прокуратура Милана изучает материалы дела, но игроки пока не проходят подозреваемыми

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

Вальверде опасается последствий конфликта с Тчуамени
10 Мая 11:15
Мировой футбол

Вальверде опасается последствий конфликта с Тчуамени

Полузащитник "Реала" переживает, что скандал может ударить по его репутации в клубе