Дик Адвокат вернется в сборную Кюрасао перед ЧМ-2026

Дик Адвокат готовится вернуться в сборную Кюрасао по футболу за месяц до дебюта команды на чемпионате мира 2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Voetbal International, 78-летний нидерландский специалист вновь возглавит сборную Кюрасао после ухода Фреда Руттена. Именно Адвокат впервые в истории вывел команду в финальную стадию чемпионата мира, но в феврале покинул пост из-за семейных обстоятельств.

После ухода Адвоката команду принял Руттен, однако он решил оставить должность. Федерация футбола Кюрасао уже назначила Адвоката главным тренером с немедленным вступлением в должность.

Возвращение стало возможным после стабилизации ситуации в семье тренера. Ранее нидерландские СМИ писали, что Адвокат был вынужден отойти от работы из-за состояния здоровья дочери. Несколько дней назад федерация еще не планировала возвращать специалиста, но после ухода Руттена ситуация изменилась.

Для Кюрасао этот поворот имеет историческое значение. Сборная впервые сыграет на чемпионате мира и уже стала самой маленькой страной по численности населения, которая отобралась на турнир. В группе ЧМ-2026 команда встретится с Германией, Эквадором и Кот-д'Ивуаром.

Если Адвокат действительно выведет Кюрасао на матч чемпионата мира, он станет самым возрастным главным тренером в истории турнира. Сейчас рекорд принадлежит Отто Рехагелю, который руководил сборной Греции на ЧМ-2010 в возрасте 71 года.