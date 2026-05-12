12 Мая 2026
Клаудио Раньери: "Когда тебя зовет твоя страна, ты говоришь "да" - и все"

12 Мая 2026 09:51
Клаудио Раньери допустил, что может возглавить сборную Италии по футболу или занять управленческую должность в национальной команде после ухода Дженнаро Гаттузо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Italia, 74-летний специалист заявил, что теперь свободен и готов рассмотреть предложение от федерации. Ранее он отказал сборной, потому что был связан работой в "Роме".

"Я сказал "нет" сборной Италии раньше, потому что у меня уже была работа в "Роме" и я не мог занимать две должности одновременно. Сейчас я свободен. Если мне позвонят, почему бы и нет? Никогда не говори "никогда", - сказал Раньери.

Тренер также не стал уточнять, в какой именно роли готов вернуться к работе со сборной - главным тренером или менеджером.

"Стал бы я главным тренером или только менеджером? Не знаю. Когда тебя зовет твоя страна, ты говоришь "да" - и все", - отметил итальянец.

Ситуация вокруг сборной Италии остается кризисной. Гаттузо покинул пост главного тренера после того, как команда не смогла выйти на чемпионат мира-2026. Италия уступила Боснии и Герцеговине в финале стыков после серии пенальти и в третий раз подряд пропустит мундиаль.

Раньери освободился после ухода из "Ромы". В апреле клуб подтвердил, что специалист покинул должность старшего советника на фоне разногласий с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. До этого Раньери в третий раз возглавлял римлян и помог команде завершить сезон-2024/2025 на пятом месте в Серии А.

Отметим, что за карьеру Раньери работал с "Ромой", "Кальяри", "Уотфордом", "Сампдорией", "Челси", "Атлетико", "Фиорентиной", "Наполи", "Фулхэмом", "Нантом", "Лестером", "Монако", "Интером", "Ювентусом", "Пармой", "Валенсией" и сборной Греции. Самым громким успехом специалиста остается чемпионство с "Лестером" в английской Премьер-лиге в сезоне-2015/2016.

