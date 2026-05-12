12 Мая 2026
RU

Во Франции назвали лучшего вратаря сезона в Лиге 1

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2026 04:00
36
Во Франции назвали лучшего вратаря сезона в Лиге 1

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) объявил имя лучшего вратаря сезона в Лиге 1.

Как сообщает İdman.Biz, обладателем награды стал 21-летний голкипер "Ланса" Робен Риссер.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции молодой вратарь провел 32 матча, в которых пропустил 33 мяча. При этом Риссер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в 11 встречах.

На звание лучшего вратаря сезона также претендовали Доминик Грейф ("Лион"), Эрве Коффи ("Анже"), Майк Пендерс ("Страсбур") и Брис Самба ("Ренн").

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

78-летний Адвокат будет главным тренером Кюрасао на чемпионате мира
03:15
Мировой футбол

78-летний Адвокат будет главным тренером Кюрасао на чемпионате мира

78-летний специалист вновь возглавит команду после ухода по семейным обстоятельствам
Дембеле второй год подряд признан лучшим игроком сезона в Лиге 1
02:39
Мировой футбол

Дембеле второй год подряд признан лучшим игроком сезона в Лиге 1

Форвард "ПСЖ" вновь получил престижную награду UNFP
"Овьедо" вылетел из Ла Лиги
01:52
Мировой футбол

"Овьедо" вылетел из Ла Лиги

Клуб лишился шансов сохранить место в элите после ничьей "Жироны"
"Бенфика" с трудом спаслась в матче чемпионата Португалии
01:33
Мировой футбол

"Бенфика" с трудом спаслась в матче чемпионата Португалии

Павлидис спас лиссабонцев в компенсированное время
"Тоттенхэм" упустил победу над "Лидсом" в матче АПЛ
01:13
Мировой футбол

"Тоттенхэм" упустил победу над "Лидсом" в матче АПЛ - ВИДЕО

Калверт-Льюин спас гостей после гола Теля
"Наполи" проиграл "Болонье" в драматичном матче Серии А
01:10
Мировой футбол

"Наполи" проиграл "Болонье" в драматичном матче Серии А - ВИДЕО

Гости вырвали победу в компенсированное время

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 12:53
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Англии по футболу в эти выходные состоятся матчи 36-го тура