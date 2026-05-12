Во Франции назвали лучшего вратаря сезона в Лиге 1

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) объявил имя лучшего вратаря сезона в Лиге 1.

Как сообщает İdman.Biz, обладателем награды стал 21-летний голкипер "Ланса" Робен Риссер.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции молодой вратарь провел 32 матча, в которых пропустил 33 мяча. При этом Риссер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в 11 встречах.

На звание лучшего вратаря сезона также претендовали Доминик Грейф ("Лион"), Эрве Коффи ("Анже"), Майк Пендерс ("Страсбур") и Брис Самба ("Ренн").