Дембеле второй год подряд признан лучшим игроком сезона в Лиге 1

Нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Франции по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).

Как сообщает İdman.Biz, французский форвард стал обладателем этой награды второй год подряд.

В финальном голосовании Дембеле опередил своих партнеров по "ПСЖ" Витинью и Нуну Мендеша, а также игроков других клубов - Мейсона Гринвуда из "Марселя" и Флорьяна Товена из "Ланса".

В сезоне-2025/26 Дембеле провел 20 матчей в Лиге 1, в которых забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

Француз является одним из ключевых игроков "ПСЖ" в нынешнем сезоне и помогает команде бороться за трофеи как на внутренней арене, так и в еврокубках.