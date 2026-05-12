"Бенфика" с трудом спаслась в матче чемпионата Португалии

В матче 33-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" сыграла вничью с "Брагой" - 2:2.

Как сообщает İdman.Biz, первый тайм прошел без забитых мячей, а основные события развернулись после перерыва.

На 46-й минуте Рафаэл Силва вывел лиссабонский клуб вперед. Однако уже вскоре Пау Виктор восстановил равновесие.

В концовке встречи "Брага" сумела выйти вперед благодаря голу Жан-Батиста Горби и была близка к победе.

Тем не менее, на четвертой компенсированной минуте "Бенфика" спаслась от поражения. Автором решающего мяча стал Вангелис Павлидис.

После этой ничьей "Бенфика" набрала 77 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. "Брага" с 58 баллами идет четвертой.