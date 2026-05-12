Лидер "Атлетика" сохраняет шансы сыграть на чемпионате мира

Полузащитник "Атлетика" Нико Уильямс может успеть восстановиться к чемпионату мира и помочь сборной Испании на турнире.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario AS, обследование показало, что 23-летний футболист избежал серьезной травмы и получил лишь умеренное повреждение задней поверхности бедра.

Уильямс получил травму в матче против "Валенсии" (0:1), который состоялся 10 мая. Игрок был заменен еще в первом тайме и покидал поле "Сан-Мамеса" в подавленном состоянии.

На протяжении нынешнего сезона вингера регулярно беспокоили проблемы со здоровьем, из-за чего он неоднократно пропускал матчи и не мог выйти на оптимальный уровень формы.

По информации источника, на восстановление футболисту потребуется около трех недель. Таким образом, текущий сезон для игрока уже завершен, и он не поможет "Атлетику" в оставшихся матчах.

При этом в сборной Испании рассчитывают, что Уильямс сможет восстановиться к июньским товарищеским встречам против Ирака и Перу, а затем принять участие в чемпионате мира.

Несмотря на положительный прогноз, тренерский штаб Луиса де ла Фуэнте уже рассматривает альтернативные варианты на случай отсутствия футболиста. В расширенную заявку сборной вошли Виктор Муньос из "Осасуны", Хорхе де Фрутос из "Райо Вальекано" и Альберто Молейро из "Вильярреала".

Окончательное решение по участию Нико Уильямса в чемпионате мира будет принято ближе к началу подготовки национальной команды.