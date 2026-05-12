"Райо Вальекано" упустил победу над "Жироной" на последних минутах - ВИДЕО

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" и "Жирона" сыграли вничью - 1:1.

Как сообщает İdman.Biz, большую часть встречи команды не могли порадовать зрителей результативными действиями.

Первый тайм завершился без забитых мячей, несмотря на попытки обеих команд создать опасные моменты у ворот соперника.

Во второй половине игры ситуация долгое время также оставалась без изменений. Лишь на 86-й минуте хозяева сумели открыть счет благодаря голу Алешандре Журавски.

Однако удержать победный результат "Райо Вальекано" не удалось. Уже вскоре уругвайский форвард "Жироны" Кристиан Стуани восстановил равновесие и принес своей команде ничью.

После этого матча "Райо Вальекано" набрал 43 очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Жирона" с 39 баллами занимает 17-ю позицию.