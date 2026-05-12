Футболист "ПСЖ" второй год подряд признан лучшим молодым игроком Лиги 1

Вингер "ПСЖ" Дезире Дуэ признан лучшим молодым футболистом сезона в чемпионате Франции.

Как сообщает İdman.Biz, награду 20-летнему игроку вручил Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP).

Французский футболист стал обладателем этой премии второй год подряд.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Дуэ провел 22 матча, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

Молодой вингер считается одним из самых перспективных игроков французского футбола и в последние сезоны является важной частью состава "ПСЖ".