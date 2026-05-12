"Наполи" проиграл "Болонье" в драматичном матче Серии А - ВИДЕО

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Наполи" неожиданно уступил на своем поле "Болонье" со счетом 2:3.

Как сообщает İdman.Biz, гости вышли вперед уже на девятой минуте встречи. После передачи Хуана Миранды отличился Федерико Бернардески.

На 34-й минуте Риккардо Орсолини удвоил преимущество "Болоньи", поставив хозяев в сложное положение еще до перерыва.

Однако команда Антонио Конте сумела вернуться в игру. Перед самым свистком на перерыв Джованни Ди Лоренцо сократил отставание, а на 48-й минуте Алиссон Сантос восстановил равновесие.

Казалось, матч завершится ничьей, однако в компенсированное время "Болонья" сумела вырвать победу. Автором решающего мяча стал Джонатан Роу.

После этого поражения "Наполи" с 70 очками остается на втором месте в турнирной таблице Серии А. "Болонья" набрала 52 балла и поднялась на восьмую строчку.