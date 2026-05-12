"Тоттенхэм" упустил победу над "Лидсом" в матче АПЛ - ВИДЕО

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" сыграл вничью с "Лидс Юнайтед" - 1:1.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне под руководством австралийского арбитра Джарреда Джиллетта.

Первый тайм завершился без забитых мячей, а счет был открыт на 50-й минуте. Форвард хозяев Матис Тель вывел лондонский клуб вперед.

Однако удержать победный результат "Тоттенхэму" не удалось. На 74-й минуте нападающий "Лидса" Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти и восстановил равновесие.

После этой ничьей "Тоттенхэм" набрал 38 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Лидс Юнайтед" с 44 баллами располагается на 14-й строчке.