Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду выступил с обращением к болельщикам накануне важнейшего матча чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля".

Как сообщает İdman.Biz, португальский форвард опубликовал эмоциональное послание в социальных сетях перед встречей, которая может оказать ключевое влияние на чемпионскую гонку.

"Ваша поддержка подталкивала нас каждую неделю. На стадионе, дома и по всему миру. Эта энергия с нами на поле. Давайте превратим ее в результат. Ради нас. Ради вас. Ради "Аль-Насра". Увидимся завтра", - написал Роналду.

На данный момент "Аль-Наср" лидирует в турнирной таблице саудовской Про-лиги, опережая "Аль-Хиляль" на пять очков. При этом у ближайшего преследователя есть матч в запасе.

Очная встреча между командами состоится 12 мая. В случае поражения "Аль-Наср" будет уступать сопернику по потерянным очкам.