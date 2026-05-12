Игрок "Атлетико" пропустит чемпионат мира из-за операции

Полузащитник мадридского "Атлетико" и сборной США Джонни Кардозо не сможет сыграть на чемпионате мира из-за травмы.

Как сообщает İdman.Biz, у футболиста диагностировано повреждение правого голеностопа, из-за которого ему потребуется операция.

Хирургическое вмешательство состоится во вторник в Барселоне. Игрок получил травму на тренировке 7 мая, после чего отправился в Каталонию для дополнительных консультаций со специалистами.

В результате обследования стало ясно, что избежать операции не удастся.

В "Атлетико" надеются, что восстановление пройдет без осложнений и Кардозо сможет вернуться к началу предсезонной подготовки летом. По предварительным прогнозам, полузащитник должен полностью восстановиться к старту нового сезона чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне проблемы с голеностопом уже неоднократно мешали 24-летнему футболисту закрепиться в составе команды Диего Симеоне. Несмотря на это, тренерский штаб продолжает рассматривать американца как важного игрока центральной линии.